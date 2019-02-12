Çelik İhracatçıları Birliği 2018-2019 yılını değerlendirdi

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, 2018 yılını değerlendirdiği, 2019 yılı hedeflerini açıkladığı toplantıda, "Çelik piyasa ve üretim artışını etkileyen iki etmen var; iç piyasa ve Çin" dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği, 2018 yılı verilerini ve 2019 yılı hedeflerini düzenlediği toplantıyla açıkladı. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "Çelik piyasa ve üretim artışını etkileyen iki etmen var; iç piyasa ve Çin. Çin iç piyasasındaki daralma çelik sektörünü olumsuz etkiliyor. Bu durum bütün dünyada tehlike olarak görülebilir" dedi.

Korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2018 yılını ihracatta başarı ile tamamlandığını ifade eden Aslan, "Sektör ihracatı miktar bazında yüzde 20,8 artışla 21,4 milyon tona yükselirken, değer bazındaki ihracat ise yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolara ulaştı. Amerika pazarındaki düşüşü Asya ile telafi ettiklerini belirtti. 2019 için hedefin ise yeni pazarlar var” açıklamalarında bulundu.

Çelik sektöründe ve ihracatta yaşanan gelişmeleri değerlendiren, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirten Aslan, "Korumacılık önlemleri nedeniyle özellikle Kuzey Amerika pazarında ciddi bir daralma yaşandı. Bu bölgede ihracat yüzde 15,1 düşüşle 1,9 milyon tona geriledi. Benzer şekilde Ortadoğu bölgesine olan ihracatta da yüzde 6 düşüş yaşandı ve ihracatın 3,8 milyon tonda kaldı" şeklinde konuştu.

"2018 yılı ihracatın artmasının nedeni yassı ürünlerin fiyatının yüzde 50 artması"

Aslan, 2018 yılı ihracatına artmasının nedeni yassı ürünlerin fiyatının yüzde 50 artması olduğunu belirtti. Türk çelik sektörünün bu pazarlarda düşüş yaşasa da gerek kalitesi gerekse de rekabetçi fiyatları sayesinde kendisine yeni pazarlar oluşturduğunu ve bazı mevcut pazarlarda da ciddi bir büyüme sağladığını söyleyen Aslan, "2018 zorlu bir yıl olmasına karşın özellikle Asya pazarından Türk çeliğine ciddi bir ilgi oldu. 2018 yılında Asya pazarına miktarda yüzde 34,8 artışla 1,7 milyon tonluk ve değerde 51,2 artışla 961 milyon dolarlık çelik ihraç ettik. Filipinler ve Sri Lanka gibi bölgedeki yeni pazarlara ulaştık" dedi.

Geçen yıl ihracatta yaşanan artışın sektör adına büyük bir başarı olduğunun altını çizen Aslan, "2018'i yüzde 20,8 artışla 21,4 milyon ton ihracatla tamamladık. Değerde de yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolara ulaştık. Türkiye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatı ise yüzde 12,7 artışla 645 dolardan 727 dolara çıktı" ifadesini kullandı.

2019 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Aslan, korumacılık trendinin devam etmesinin yanı sıra Çin'in de yeniden agresif ihracat politikasına yönelecek olmasının özellikle ilk yarıda ihracatçıları zorlayabileceğini belirtti. Bu sene ihracatın 2018 yılı seviyesine ulaşamayabileceğini belirten Aslan, 15-16 milyon ton seviyesine gerileyebileceğine dikkat çekti. Aslan ihracatta yaşanabilecek olası bir gerilemenin etkilerini en aza indirebilmek için tüm sektör birlikte çalışacaklarını ve özellikle de yeni pazarlara yöneleceklerini kaydetti.

Türk çelik sektörünün son derece dinamik bir sektör olduğuna, üretim gücünün yanında ihracat ve pazar bilgisinin de en önemli artıları olduğunu kaydeden Aslan, Türkiye'nin kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunabildiğini ve bu durumun ihracatta önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

2019'da hedef yeni pazarlar

2019 yılında ihracatta yeni pazarlara ulaşma konusunun en önemli hedefleri olduğunu anlatan özellikle Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika'nın kendileri için önemli olduğunu belirten Aslan, "Alt sektörlere yönelik birden fazla UR-GE projesi başlatacağız ve ihracatımızın istenen seviyelerde olmadığı bölge ve ülkelere sektörel ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Bu ticaret heyetleri ile yeni alıcılarla buluşmayı ve Türk çeliğini daha fazla ülkeye ihraç etmeyi planlıyoruz. Ayrıca AB, ABD ve MENA bölgesinde düzenlenecek sektörün önde gelen konferans ve fuarlarına katılım göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Küresel boyutta artan korumacılık önlemlerinin önümüzdeki yıllarda da sektörün ihracat seyrini etkileyecek en önemli unsur olacağına dikkat çeken Aslan, "Maruz kaldığımız ticaret davaları ve korumacılık önlemleri karşında sektörümüzü savunmak, 2019 yılında da odaklanacağımız en önemli konu başlıklarımızdan biri olacak" dedi.