Dünyaca ünlü markaların terzileri Türkiye'ye geliyor

Ünlü markaların terzileri 11 Şubat-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Beymen 2019 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri etkinliği kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Dünyaca ünlü sartorial markaları erkek moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen, 11 Şubat - 16 Mart tarihleri arasında düzenlediği BEYMEN 2019 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri ile kişiselleştirilmiş bir stili tercih edenleri, ünlü markaların terzileriyle buluşturacak.

Yapılan duyuruya göre, özel dikimin önde gelen dünya markaları Isaia, Kiton, Corneliani, Zegna'nın yanı sıra Beymen Collection terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği söz konusu etkinlik, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Antalya'da gerçekleşecek.

Bu özel hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, markanın mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlıyor. Kişiselleştirilmiş stili tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda, dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim ediliyor.