Esenler'de çeşmelerden iftarda çorba akıyor

İftara evine yetişemeyen Esenler halkı orucunu Esenler Belediyesi'nin İftar Çeşmeleri'nden akan çorbalarla açıyor.

Esenler Belediyesi İşletme Hizmetleri Müdürlüğü'nün, sosyal dayanışmanın başarılı bir örneğini sunduğu İftar Çeşmeleri, Ramazan ayında da akmaya devam ediyor. Ramazan ayının manevi iklimini yaşatan İftar Çeşmeleri'nden her gün iftar vaktinde sıcak çorba akıyor. İftara evlerine yetişemeyen vatandaşlar, trafikte kalan otobüs şoförleri ve yolcular oruçlarını, insan sirkülasyonunun ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde bulunan İftar Çeşmeleri'nden akan çorbayla açıyor. Böylece Esenler'de herkes orucunu vaktinde açabiliyor.

İftarlık 2 bin bardak çorba

İlçede biri Esenler Metrosu'nda, ikisi Kazım Karabekir ve Havaalanı Mahalleleri'ndeki otobüs duraklarında ve biri de Turgutreis Meydanı'nda olmak üzere toplam dört İftar Çeşmesi bulunuyor. Mercimek, tarhana, yayla ve domates olmak üzere dört çeşit çorbanın aktığı İftar Çeşmeleri'nden Esenler halkına her gün 2 bin bardak çorba ikram ediliyor. Çeşmelerin musluklarından akan çorbalar, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretiliyor. Çorbalar 80C'de sıcak olarak muhafaza ediliyor.