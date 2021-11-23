Güngören'de öğrencilerden inanılmaz başarı: ‘Öğrenci İstasyonu' 300 ilçenin nüfusunu geride bıraktı

Güngören'de Başkan Demir tarafından hizmete açılan iki Öğrenci İstasyonu'na ilçede eğitim gören öğrenciler adeta akın etti. Öğrenci İstasyonlarından faydalanmak için online rezervasyon yaptıran ve kullanan öğrencilerin sayısı sadece 5 ayda 20 bini aşarak Türkiye'deki 300 ilçeden daha fazla bir yoğunluğa sahip oldu.

İstanbul'da Güngören Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi ile Güneştepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan Öğrenci İstasyonları büyük ilgi gördü. Haziran ayında ilki açıldıktan sonra Eylül'de ikincisi hizmete açılan Öğrenci İstasyonlarına gençler adeta akın etti. 5 ay gibi kısa bir sürede 20 binden fazla online rezervasyonun yapıldığı Öğrenci İstasyonlarındaki yoğunluk Türkiye'deki 300 ilçenin nüfusunu geçerek büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler, yaptırdıkları online rezervasyonlar ile istasyonlarda derslerini çalışıp, sınavlarına hazırlanıyorlar.

Güngören'deki öğrencilerin üssü oldu

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından hizmete açılan istasyonlarda öğrenciler için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. İstasyonların içinde sessiz çalışma ortamı, kütüphane, dinlenme alanları, mescit, ikramlar ve ücretsiz internet bulunmakta. Bir çok imkanın bulunduğu Öğrenci İstasyonları Güngören'deki öğrencilerin adeta üssü konumuna geldi.

Başkan Demir'den öğrencilere ikram sürprizi

Sık sık öğrencileri istasyonda ziyaret eden Başkan Demir, öğrencilere çeşitli ikram sürprizleri yaparak yoğun çalışma tempolarına kısa molalar vermesini sağlıyor. Bazen pizza, bazen çorba, bazen baklava, bazen çiğ köfte ikramları yapılarak saatlerce ders çalışan gençlerin yüzleri güldürülüyor. Başkan Demir de istasyona yaptığı sürpriz esnasında öğrencilerle sohbet ederek “Eğitime her daim katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.