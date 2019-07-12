İhlas Haber Ajansı'ndan İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz darbe girişimi esnasında çektiği görüntü ve fotoğrafları Türkiye'nin yanı sıra tüm dünya kamuoyuna da anbean aktaran İhlas Haber Ajansı(İHA), İstanbul Havalimanı'nda o geceyle ilgili akıllarda kalan fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında çektiği görüntü ve fotoğrafları tüm dünya medyasına aktaran İhlas Haber Ajansı, kalkışmanın üçüncü yıl dönümünde İstanbul Havalimanı'nda “15 Temmuz hain darbe girişimini unutma, unutturma” isimli fotoğraf sergisi açtı. Sergide kalkışma sırasında anı ölümsüzleştiren ve akıllarda kalan unutulmaz fotoğraflar yer alıyor. İç Hatlar Terminali Gidiş katında hazırlanan serginin açılışı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İhlas Haber Ajansı Pazarlama Koordinatörü Ahmet Burak Varlık ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

“Özel televizyonlar gerçek manada bir mücadele verdi”

Kurdele kesim töreninin ardından davetliler sergide yer alan fotoğrafları yakından inceledi. İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya kalkışma sırasında çekilen önemli fotoğrafların hikayelerini anlatan İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, kalkışma sırasında halkın yanı sıra özel medya kuruluşlarının aldıkları sorumluluğa dikkat çekerek, “Özel televizyonlar gerçek manada bir mücadele verdi. Ondan sonra da zaten her şey çözüldü” hatırlatmasında bulundu. İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki darbecilerin teslim olma görüntülerini canlı olarak dünya kamuoyuna verdiklerini ve İHA tarafından özel olarak paylaşılan bu görüntülerin ardından darbecilerin rehineleri bırakarak kaçmaya karar verdiklerini kaydetti.

“Türkiye büyük bir egemenlik ve demokrasi kavgasını kazandı”

Sergideki fotoğrafları yakından inceleyen İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, “15 Temmuz tarihimizde çok üzücü bir sayfa ama çok da önemli bir sayfa. Türkiye büyük bir egemenlik ve demokrasi kavgasını kazandı. Buradaki fotoğrafları, ziyaret edenler görecekler ki insanlar tankları yendi. Bundan dolayı her zaman hatırlamamız gereken, kendi çocuklarımıza da bunu çok güzel bir şekilde anlatmamız gereken bir gün olarak görüyorum. Yaşanmasa daha iyiydi ama yaşanmasının da Türkiye'yi daha canlandırdığını, daha değerlerine sahip çıktığı, demokrasi ve halkın egemenliğini de pazarlık konusu bile etmeyeceğimiz bir gerçek olarak hepimizin DNA'larına işleyen bir olay” şeklinde konuştu.

“Köprünün üzerindeki fotoğrafta insanların egemenliğine nasıl sahip çıktığını görüyoruz”

“Köprünün üzerindeki fotoğrafta insanların egemenliğine nasıl sahip çıktığını görüyoruz" diyen İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, “Biz de İstanbul Havalimanı olarak burada halkımızın İhlas Haber Ajansı'nın müthiş fotoğrafları arasında 15 Temmuz'u tekrar yaşamalarını unutmamalarını sağlıyoruz. Beni en çok etkileyen fotoğraf köprünün üzerindeki olan. Hakikaten planlansa bile olamayacak bir fotoğraf. Burada çok net bir şekilde insanların egemenliğine nasıl sahip çıktığını ve fotoğrafta bulunan üç tankı nasıl kendi vücutlarıyla kapadıklarını görüyoruz. Ondan dolayı çok değerli buluyorum. Hakikaten de 15 Temmuz'un bütün anlamını ve sonucunu gösteren bir fotoğraf. Hatta bir kopyasını da İhlas Haber Ajansı'ndan istedim odamda tutacağım” dedi.

“O gece yaşadıklarımızı hatırlatmak için yaşanan dehşeti gözler önüne sermeye devam ediyoruz”

İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş ise sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde biz o gece yaşadıklarımızı tekrar hatırlatmak ve halkımızın bunu unutmaması için fotoğraf sergileriyle yaşanan dehşeti gözler önüne sermeye devam ediyoruz. İstanbul'da 4 noktada sergilerimizi açtık. Son olarak da İstanbul Havalimanı'nda İGA'nın İç hatlar Gidiş Terminalindeki galerisinde o dehşetin fotoğraflarını sergiliyoruz. Burada çok yoğun bir geçiş var. İnsanlar bir hafta boyunca İhlas Haber Ajansının çektiği 15 Temmuz fotoğraflarını yakından inceleyebilirler” ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı'nın kalkışma sırasında unutulmayan fotoğraflarından oluşan benzer sergileri İstanbul'un yanı sıra Ankara, Bursa ve Balıkesir'de olmak üzere toplam 9 noktada vatandaşların ziyaretine açıldı.