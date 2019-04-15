CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “YSK'yı ben maça giderek nasıl baskı altında tutarım anlamış değilim. Galatasaray-Fenerbahçe maçına giderek YSK nasıl baskı altında tutulur inanın futbolu takip eden birisi olarak stratejik anlamda nasıl bir amacı olabilir bulamadım” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ardından kameraların karşısına geçen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin Seçim Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Üç başlıkta hile ve usulsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. Bir sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiası, seçmen listelerinden kaynaklanan usulsüzlük iddiası ve sandık kurullarından kaynaklanan iddialar. Bir kere seçmen listeleri ve sandık kurullarıyla ilgili iddialar seçim öncesi döneme aittir. Seçim öncesi döneme ait dememin sebebi şu; sayın bakan çıktı açıklama yaptı 'Türkiye dünyanın en güvenilir seçim sistemine sahiptir' diye. Yüksek Seçim Kurulu, seçmen listeleri konusunda teminat verdi, hiçbir şekilde taşıma ve hayali seçmen yoktur diye ulusa seslenip teminat verdiler. Bizim taşıma seçmen konusunda oluşan bütün kaygılarımızı reddettiler. Sayın rakibimizin özellikle bu konuları dile getirmiş olması, seçim öncesi hiçbir işlem yapmaması, seçimden sonra bunları tek tek açıklama ve buradan bir şeyler elde etme çabasını anlayabilmek mümkün değil” dedi.

“Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri ve emniyet mensuplarına ayıp edilmiştir”

YSK'nın bütün oyların yeniden sayılmasını reddettiğini söyleyen İmamoğlu, “Ama iddia üretimine maalesef ve maalesef Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri dahil edilmeye çalışılmış, rencide edilmiş emniyet mensuplarına ayıp edilmiştir. Suç ve suçlu oluşturma çabası gösterilmiştir. Bir başka husus AK Parti'nin sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiaları. YSK bütün oylarının yeniden sayılmasını reddetti. Demek istiyor ki böyle bir usulsüzlük yok diyor. İkna edici gerekçe ve kanıt olmadığı için tüm oyların tamamının yeniden sayılmasını reddettiğinden konu kapanmıştır” diye konuştu.

“YSK'yı ben maça giderek nasıl baskı altında tutarım anlamış değilim”

Kendisini gören insanların gülümsediğini kaydeden İmamoğlu, “Ben toplumu infiale sokuyormuşum. Ben topluma iyi mesajlar vermiyormuşum. Hatta İstanbul'u hareketlendiriyormuşum. Hareketlendirdiğim doğru, nereye gitsem binlerce insan etrafıma toplanıyor. Hareketlendiriyorum, beni gören İstanbullular gülümsüyor. Görmek istiyorsa Sayın Yıldırım'ı pazara davet ediyorum, yemeğe davet ediyorum, kahvaltıya davet ediyorum. Hatta İstanbul'un üç güzide kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçına da davet ediyorum. Beraber gidelim, hareketliliğin ne olduğunu orada görsün. Yani YSK'yı ben maça giderek nasıl baskı altında tutarım anlamış değilim. Galatasaray-Fenerbahçe maçına giderek YSK nasıl baskı altında tutulur inanın futbolu takip eden birisi olarak stratejik anlamda nasıl bir amacı olabilir bulamadım” ifadelerini kullandı.