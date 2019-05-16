Kasımpaşa, Konyaspor ile 16. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor ile 16. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 32 haftada Kasımpaşa, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucu topladığı 38 puanla 13. sırada yer alırken, Konya temsilcisi ise 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

Yeşil-beyazlılar ile Süper Lig tarihinde 16. maçına çıkacak olan Kasımpaşa, geride kalan 15 müsabakada 5 kez kazanabildi. Bu seride Konyaspor ise 6 mücadelede galibiyet yaşadı. 5 maç da beraberlikle noktalandı. Süper Lig'in ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi ise Konyaspor 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Denizli ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da 32. haftada Kayserispor mücadelesinde alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada ligin son 2 haftasında oynanacak olan Konyaspor ve Beşiktaş mücadelelerinde Antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker'in takımın başında olacağı açıklandı.

Paşa kazanmayı unuttu

Kasımpaşa, Süper Lig'de 5 maçtır hanesine 3 puan yazdıramıyor. Kazanmayı unutan lacivert-beyazlılar, ligdeki son galibiyetini 27. haftada sahasında Erzurumspor'u 2-1 yenerek alırken, ligde oynadığı son 5 maçta ise 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde edebildi. 5 maçtan sadece 1 puan çıkaran Paşa, Konyaspor karşısında 3 puan alarak, son haftaları puanlarla kapatmanın peşinde.

Kasımpaşa'da son durum

Kasımpaşa'da Konyaspor karşısında 2 oyuncu eksik olacak. Sakatlığı devam eden kaleci Ramazan Köse ve Kayserispor müsabakasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pavelka, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek isimler. Paşa'da iki futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bulgar oyuncu Popov ve Josue Sa Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta Beşiktaş deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Koray Gençerler'de

Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.30'da başlayacak olan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Alper Çetin olacak.