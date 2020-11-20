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Küçükçekmece'de silahlı kavga: 3 yaralı

Küçükçekmece’de bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.


Olay, Küçükçekmece Menekşe Sahil üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ö., Güven A. ve Serhan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan Güven A.'nın tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ekipler kaçan bazı şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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