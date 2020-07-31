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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu

Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Plajı’nda bayram günü yoğunluk yaşandı.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda bayram günü yoğunluk yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce vatandaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.


Kurban Bayramı'nın ilk günü sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi denize girip serinledi. Plajda sosyal mesafe ve maske kuralının ise hiçe sayıldığı görüldü. Plajda oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.



“Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor”


Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediğini söyleyen Kenan Yücetepe, “Küçükçekmece'ye geldik ama sosyal mesafeye uyan hiç kimse yok. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor” diye konuştu.


Tatil amaçlı geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Tatil amaçlı Küçükçekmece'ye geldik ama pişman oldum. Daha önce Karadeniz'e gidiyordum. Orada sosyal mesafe çok daha iyiydi" ifadelerini kullandı.


Kurban Bayramı'nın ilk gününde serinlemek için denize geldiğini ifade eden Esma Şahin, “Serinlemek için geldik, eğlenmek için geldik ama maalesef çok kalabalık. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor” dedi.

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