Necmettin Nursaçan: “Aile sağlamsa millet sağlam, aile çürükse millet çürüktür”

Milletin temelinin aile olduğunu belirten Nursaçan, “Aile sağlamsa millet sağlam fakat aile çürükse millet çürüktür” dedi.

Bağcılar Belediyesi'nin “Ramazan Farklı Yaşanır” sloganıyla 24 yıl önce başlattığı etkinlikler tüm coşkusuyla devam ediyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde verilen sokak iftarından hemen sonra etkinliklerin adresi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, çocuklarla dolup taştı. Alanı dolduran çocuklar, eski Ramazanlar tadında bir akşam yaşadı. Çocuklar, Karagöz-Hacivat'tan gölge oyunlarına tiyatro gösterisinden bilgi yarışmalarına kadar birçok aktiviteyle hem eğlendi hem öğrendi.

Teravih namazından sonra ise İlahiyatçı ve TV Programcısı Necmettin Nursaçan, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Sahneye çıkan Nursaçan, “Arınma ve Bağışlanma Ayı Ramazan” konulu konferans verdi.

"Müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır"

TV Programcısı ve İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'nın ailenin önemi ile zinanın insana ve topluma olan zararlarına değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Yıllardır televizyon programları yapıyorum. Halkımızın sorunlarını dinliyorum. Çoğu kişi aynı dertten yakınıyor. ‘Eşim beni aldatıyor, çocuklarıyla ilgilenmiyor ve evinin ihtiyacına hiç bakmıyor' diyorlar. Bu mübarek günleri fırsat bilerek bundan tövbekar olalım. Sevgili Peygamberimiz ‘Zinadan sakının çünkü zina, yüzdeki iman nurunun gitmesine, rızkın azalmasına, ömrün kısalmasına ve cehennemde sürekli kalışa sebep olur' diyor. Yarabbi bize göz nuru eş ver evlat ver. Yarabbi saygıda, sevgide, huzurda, güvende ve mutlulukta bizi rol model bir aile eyle. Müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır. Milletin temeli aile. Aile sağlamsa millet sağlam fakat aile çürükse millet çürüktür. Peygamber efendimiz, ‘Bey hanımına sevgiyle bakarsa hanım da saygıyla karşılık verirse Allah da onlara rahmetle bakar' şeklinde buyuruyor. Aile çok önemli.”

Nursaçan, program sonunda “Ömür takvimimizin çok önemli günlerini yaşıyoruz. Bir nefis muhasebesi yapmalı ve tövbe etmeliyiz. Hatalarımızı gözlerimizin önüne getirmeli ondan tövbekar olmalıyız” deyip kendini izleyenlerle birlikte tevbe-i istiğfar duası yaptı.