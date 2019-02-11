Oyunculuk Akademisi için son başvuru 14 Şubat

Akademiye son başvuru tarihi ise 14 Şubat.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve İBB Kültür Daire Başkanlığı Gösteri Sanatları Merkezi işbirliği ile İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek “Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi” 18 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Programa son başvuru tarihi 14 Şubat Perşembe saat 16.00 olarak bildirildi.

Bir çok kategoride eğitim

Üniversite açıklamasında göre 18 Şubat Pazartesi günü başlayacak programda alanında uzman eğitmenler tarafından, Sahne Oyunculuğu Eğitimi, Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi, Ses-Nefes-Diksiyon, Beden Hareket-Doğaçlama Eğitimi ve Oyunculuk seminer, çalıştay (workshop), paneller başlıklı eğitimler verilecek. Müfredatın, kadim kültürün köklerinden kopmadan, içinde bulunulan çağın gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Programa kimler katılabilir?

“Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi”, 17-32 yaşları arasında “Temel Oyunculuk” konusuna ilgili herkese açık. Başarılı katılımcılara “Temel Oyunculuk Eğitimi Uzmanlık Sertifikası” verilecek. 272 saatten oluşacak eğitimler, hafta içi Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe günleri 18.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

“Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi”ne son başvuru tarihi 14 Şubat 2019 saat 16.00. Eğitimler 18 Şubat 2019 tarihinde İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bakırköy Taş Mektep kampüsünde başlayacak. İHSEM web sitesi ihsem.ihu.edu.tr üzerinden online başvuru yaptıktan sonra, başvuruyu tamamlamak için sem@ihu.edu.tr adresine fotoğraflı özgeçmiş gönderilmesi gerekiyor. Ön eleme ve mülakatlar ise 15-16-17 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.