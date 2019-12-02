Prof. Dr. Dağlı: "Elektronik sigarının girmesini engellemek, girdikten sonra zararlarını engellemeden daha önemli"

Dr. Elif Dağlı, Türkiye'ye elektronik sigaranın girmesini engellemenin, girdikten sonra zararlarının durdurulmasını engellemeden daha önemli olduğunu söyledi.

Sigara ve Sağlık Komitesi Sempozyumu'nda tütün kontrolünde sorunlar ve çözüm önerileri el alındı. Son on yıl içerisinde uygulanan tütün kontrol programlarının çerçevesini, ulaştığı sonuçları ve sivil toplum örgütlerinin üstlenmesi gereken roller tartışıldı.

Kadıköy'de gerçekleşen sempozyuma, akademisyenler, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı.

Sempozyumda konuşan Dr. Elif Dağlı, tütün ve tütün ürünlerine karşı mücadelenin önemini vurgulayarak, “Sigara Ulusal Komitesi 1995 yılında tütün ile mücadele konusunda sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle kurulmuş bir yapıdır. Bu sempozyumda Türkiye'de meydana gelmiş sorunları öğrenmek ve sorunları çözmek toplumla paylaşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sivil toplumun değişik dernekleri sigara mücadelesi ve sigaradan sonra çıkmış elektronik sigara, nargile, yeni tütün ürünleri ısıtılmış tütün ürünleri ve belki de sonra gelecek kenevir ürünlerine karşı sağlık etkilerini tartışmak ve Türkiye'ye verdiği zararları anlamak, önündeki engelleri saptamak ve bu engelleri çözmek için öneriler paketi hazırlamak için bir araya gelmişlerdir. Bu sempozyumda paylaştığımız konular, Türkiye'de artan tütün tüketiminin özelliklerde kadınlarda tütün tüketiminin nedenleri, bunun altında yatan endüstriyel nedenler, Türkiye'deki konuyla ilgili kanunların uygulanmamasıyla ilgili sorunlar. Tütün ürünlerinin insan sağlığına ve akciğere zararlarını ele aldık. Elektronik sigaranın zararları ve ABD'de ortaya çıkardığı sağlık sorunlarını masaya yatırdık. Bunun neticesinde, Türkiye'ye bu ürünlerin girmesini engellemek, girdikten sonra zararların durdurulmasını engellemeden daha önemli olduğu kanaatine vardık. Türkiye'de tütün tüketimi 2008 yıllarının başına dönmüş durumda tütün ürün kullanımının azaltılması konusunda kamuoyuyla iş birliğinin nasıl yapılacağını tartışmış durumdayız” diye konuştu.