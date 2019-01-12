Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı

Dr. Fuat Sezgin, Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri, 2019 yılının Dr. Fuat Sezgin yılı olması dolayısıyla dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Dr. Fuat Sezgin'i, Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında andı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu da öğrencilere eşlik etti.

Usta ismi kabri başında ziyaret eden çocuklar, dualar okuyarak Dr. Fuat Sezgin'i yad etti. Büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını dile getiren Çocuk Üniversitesi öğrencileri Küçükçekmece Belediyesi'ne ise teşekkürlerini dile getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi Dr. Fuat Sezgin'in adını taşıyan kütüphaneyi de ziyaret eden Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri Dr. Fuat Sezgin hakkında bilgi sahibi oldu. Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğretmenleri ise Dr. Fuat Sezgin'i çocuklara anlatarak, yeni nesle aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.