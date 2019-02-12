Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 280 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir ikamette yapılan operasyonda 280 kilo eroin ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Şubat tarihinde Şişli'de bir ikamette uyuşturucu saklandığı ihbarını aldı. Söz konusu adrese yapılan baskında çuvallar içerisine zulalanmış paketler halinde toplam 280 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturuculara el konulurken, yakalanan şüpheliler 3 Şubatta adliyeye sevk edildi. Zanlıların, çıkarıldıkları mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.