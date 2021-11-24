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THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 12.

THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 26 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk derbisine sahne olacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.


Ligde Barcelona averajla zirvede yer alırken, aynı galibiyet sayısına sahip Real Madrid de ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise Olimpia Milano yer alıyor. Haftaya Anadolu Efes 10., Fenerbahçe'de 15. sırada girdi. Ligin son sırasında ise Zalgiris Kaunas var.


Euroleague'de 12. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 ALBA Berlin - Maccabi FOX Tel Aviv


20.00 CSKA Moskova - Bayern Münih


20.30 Baskonia - Real Madrid


20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes


21.00 Panathinaikos - Zenit Saint Petersburg



26 Kasım Cuma


19.00 Kızılyıldız - UNICS Kazan


19.00 Monaco - Asvel


20.00 Olimpia Milano - Olympiakos


21.00 Barcelona - Zalgiris Kaunas

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