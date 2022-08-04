Türkiye'nin en büyük pet fuarı Eylül'de Ankara'da başlayacak

Türkiye'nin evcil hayvan ürünleri fuarı markası, yeni yatırımlarla endüstri olma yolunda hızla ilerleyen sektörü Ankara'da açılacak fuarda buluşturacak.

Türkiye'de son yıllarda evcil hayvan ürünleri sektöründe açılan mağaza ve klinik sayısının yanı sıra ürün ve hizmet çeşitliliği de büyük artış gösterdi. Evcil hayvan ürünleri fuarı markası PETZOO, yeni yatırımlarla endüstri olma yolunda hızla ilerleyen sektörü Ankara'da buluşturuyor. Fuar, 15-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Anfa Altın Park Expo Center'da düzenlenecek. Hem son tüketiciye hem de profesyonellere yönelik çeşitli etkinlikler planlanan fuarda, evcil hayvanlara dair her türlü ürün ve hizmetle birlikte renkli gösteriler ve yarışmalar da sergilenecek. Fuar, kedi, köpek, kuş, akvaryum canlıları, grooming şovları, ırk tanıtımları, kedi-köpek yarışmaları, evcil hayvan defileleri, derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle her zamanki gibi renkli görüntülere sahne olacak. Ayrıca evcil hayvan türlerine dair en yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılacağı fuarda mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım ürünleri, sağlık ürünleri, kum, akvaryum, temizlik ürünleri, evcil hayvanlar için tasarlanan kıyafetler, aksesuarlar benzeri ürün ve malzemeler hayvan sahiplerinin beğenisine sunulacak.

“Türkiye artık ihracatçı ülke”

Fuarın organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin sektörün gelişimi açısından fuarın önemini vurgulayarak “Dünya genelinde yaklaşık 300 milyar doların üzerindeki pet ürünleri pazarında 2023 yılında Türkiye'nin toplam hacminin 1 milyar doları geçmesi öngörülüyor. Türkiye'nin markası, artık dünyanın pek çok ülkesinde tanınıyor. Türk evcil hayvan ürünleri sektörü her geçen gün teknoloji ve tesis yatırımlarını arttırarak gelişmeye devam ediyor. Günümüzde evcil hayvanlara dair her türlü ürün ve hizmet Türkiye'de üretilebiliyor. Yakın gelecekte marka ülke haline geleceğimize, büyük bir endüstri olacağımıza inanıyorum" dedi.