Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 1 - Akhisarspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu ilk maçında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan Civelek'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Bora'dan döndü.
23. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Onurcan'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Bokila'nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
39. dakikada Onurcan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larsson'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
54. dakikada sağ taraftan Aykut Çeviker'in ortasında ön direkte Bokila topun üstünden atladı. Kale önünde topla buluşan Onurcan, karşıya kaldığı kaleci Murat'ı çalımla geçerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
64. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Regattin'in yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
79. dakikada sağ taraftan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Emir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
90. dakikada Barbosa'nın ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson'un kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Önder Yılmaz
Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu, Burak Göksel, Abdulhamid, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk, Murat Ceylan (Selçuk Alibaz dk. 59), Ufuk Akyol, Gökay İravul (Emir Gökçe dk. 59), Erkan Zengin (Bilal Özer dk. 69), Youssef Yeşilmen, Ramazan Civelek
Yedekler: Ömer Özleyen, Yiğitcan Erdoğan, Anıl Taşdemir, Murat Sarıgül
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Akhisarspor: Bora Körk, Vrsajevic, Caner (Lopes dk. 71), Göksu, Kadir, Aykut Çeviker, Eray, Regattin (Barbosa dk. 67), Larsson, Onurcan, Bokila (Ali Kaan Güneren dk. 75)
Yedekler: Lukac, İlke, Doğukan, Gökmen Aydoğdu, Güray Vural, Onur Ayık
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Bokila (dk. 23), Onurcan Güler (dk. 54), Regattin (dk. 64), Larsson (dk. 90) (Akhisarspor) Emir Gökçe (dk. 79) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Larsson (Akhisarspor)