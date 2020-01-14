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Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 0 - GMG Kırklarelispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Guldbransen'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İbrahim oyun alanına çeldi.


30. dakikada sağ taraftan Uğur'un içeri çevirdiği ortaya kale önünde Robinho'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'de kaldı.


39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Alkesic'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci İbrahim'de kaldı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok


Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur Uçar, Ponck, Vieira, Aziz Behich, Berkay Özcan, Azubuike, Aleksic, Kerim Frei, Robinho, Guldbransen


Yedekler: Mert, Visca, İrfan Can, Muhammet Arslantaş, Ba, Crivelli, Skrtel, Muhammed Emin Sarıkaya, Emre Kaplan, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Emre Keleşoğlu, İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Emre Balkı, Malik Karaahmet, Caner Koca, Yüksel Şişman, Mert Sinan Pekesen


Yedekler: Meriç Bayram, Görkem Bitin, Deniz Ataç, Serkan Özmen, Ümit Can Tokcu, Enis Çeliksu, Yusuf Çelik


Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu


Sarı kart: Vieira (Medipol Başakşehir)

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