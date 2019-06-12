Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi liselerde anlatıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteğinin sağlandığı Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM)'nde, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklar devam ediyor. Çiğli Belediyesi yetkilileri de, eğitimci meclis üyeleriyle birlikte liseleri tek tek dolaşarak öğrenciler ve okul idarecilerine ÇİBEM'i anlattı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün önem verdiği sosyal projelerden biri olan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM)'nde, dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim fırsatı sunuluyor. Geçtiğimiz yıl 62 sınıfta bin 240 ortaokul ve lise öğrencisine eğitimin verildiği ÇİBEM'de, gelecek eğitim-öğretim yılına hazırlıklar başladı. Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı ve akademisyen Tülin Koç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nail Çetin, ÇİBEM Sorumlusu Funda Gürkaynak Köse, eğitimci meclis üyeleri; Ali Üstün, Hüseyin İncesu, Rıfat Bıçak ve Edibe Tokmak Yılmaz Çiğli'deki 13 lise düzeyindeki okulu ziyaret etti. Okul müdürleri ile görüşen heyet, ÇİBEM'de verilen eğitim, sınıflar ve akademik kadro hakkında bilgi verdi, öneri ve talepleri de not aldı.

18-19 Haziran'daki sınava çağrı

Lise ve ortaokulların her düzeyindeki öğrenciyi kabul ettiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 18-19 Haziran'da yapılacak ÇİBEM seviye belirleme sınavına tüm ortaokul ve lise öğrencilerini davet etti. Başkan Utku Gümrükçü, belediye hizmet politikalarından birinin eğitim alanında yapılacak hizmetler olduğuna dikkat çekerek, çocuk ve gençlere yönelik eğitim hizmetlerine öncelik vereceklerini söyledi. Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinde öğrencilerin derslerine katkı sunmak amacıyla dersler veriliyor. Önümüzdeki yıl da bu hizmet devam edecek. ÇİBEM eğitimlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz 17 Haziran'a kadar belediyemize gelerek sınav kayıt başvurularını yapabilirler. Çocuklarımızın hem derslerine destek vereceğiz, hem de onları sınavlara hazırlayacağız. Belediyede oluşturduğumuz eğitim heyetimiz tüm liseleri gezerek ÇİBEM'i anlattılar. Tüm gençlerimizi sınava bekliyoruz."

Sınav için gerekli evrakların ise öğrenci ve nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgesi ile ikametgah belgesi olduğu bildirildi.