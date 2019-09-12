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Çiğli'de Sinan Meydan rüzgarı

Cumhuriyet tarihi ve Atatürk üzerine araştırmalar yapan Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Çiğli Belediyesinin düzenlediği söyleşide Çiğli halkıyla buluştu.



Gerçekleştirdiği kültürel aktiviteler kapsamında birbirinden değerli isimleri ilçede yaşayan vatandaşlarla buluşturan Çiğli Belediyesi, bu kez 1997 yılından itibaren cumhuriyet tarihi ve Atatürk üzerine önemli çalışmaları bulunan değerli yazar Sinan Meydan'ı Çiğlililerle bir araya getirdi. Çiğli Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Çiğlililerin yoğun katılım gösterdiği söyleşi, büyük ilgiyle takip edildi. Milli Mücadelemizin bilinmeyen yönlerinin anlatıldığı söyleşinin ardından Sinan Meydan, kitaplarını katılımcılar için imzaladı.



“Çiğlililerin ilgisi bizi motive ediyor”


Yaptığı araştırmalar ve yazdığı kitaplarla ülkemizin önde gelen tarih araştırmacılarından olan Sinan Meydan'ı Çiğli'de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Hepimiz için övünç kaynağı olan Milli Mücadelemizi Sinan Meydan'dan dinlediğimiz çok güzel bir gece oldu. Buraya gelerek salonu dolduran tüm Çiğlililere teşekkür ediyorum. Sanat, kültür ve düşün alanından değerli yazar ve sanatçılarımızı Çiğlimize davet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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