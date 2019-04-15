Ege İhracatçı Birlikleri'nden Petkim'e çifte ödül

Petkim, 2018 yılında gerçekleştirdiği 640 milyon dolarlık ihracat tutarı ile Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında ‘En Fazla İhracat Gerçekleştiren Şirket' ödülünü aldı. Petkim aynı zamanda bölgenin ‘Kimya Sektöründe En Fazla İhracat Gerçekleştiren Şirketi' ödülünün de sahibi oldu. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından İzmir'de düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde takdim edilen 2 ödülü, Petkim Mali Genel Müdür Yardımcısı Rıza Bozoklar aldı.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki, Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde daha önceki yıllarda olduğu gibi yine iki ödül birden aldı. Ege Bölgesi'nin en büyük ihracatçılarını tüm sektörler içinde ve kendi sektörleri içinde değerlendiren İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde 640 milyon dolarlık ihracat tutarı ile Ege Bölgesi'nin En Fazla İhracat Gerçekleştiren Şirketi ödülünü kazanan Petkim aynı zamanda kimya sektöründe 'En Fazla İhracat Gerçekleştiren Şirket' ödülünün de sahibi oldu. İzmir'de düzenlenen ödül töreninde Petkim'in ödüllerini Petkim Mali Genel Müdür Yardımcısı Rıza Bozoklar aldı.

Ödülleri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle'nin elinden alan Petkim Mali Genel Müdür Yardımcısı Rıza Bozoklar, Petkim'in Ege Bölgesi'nde ekonominin öncüsü olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 69 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Bozoklar, “Türkiye'nin entegre tek petrokimya tesisi olarak, ihtiyaç ve talebe göre sürekli genişleyen, standardı yüksek kaliteli ürün yelpazemizle hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok ülkesinde sanayicilerin hammadde ihtiyacını karşılıyoruz. Her yıl ihracat rekorları kıran Ege Bölgesi'nin, ekonomiye katkı sunan en önemli şirketlerinden biri olarak ‘En Büyük İhracatçı' unvanını sürdürmek, bizim için hem gurur verici hem de büyük bir motivasyon kaynağı” diye konuştu.

Türk sanayisinin belkemiği

Petkim'in ürettiği petrokimyasal ürünler, otomotiv, elektrik, elektronik, tarım, ambalaj, tekstil, ilaç, boya, inşaat, deterjan ve kozmetik gibi pek çok sektörün hammaddesini oluşturuyor. 15'i üretim 6'sı yardımcı tesis olmak üzere 21 tesisi bulunan Petkim, Aliağa'daki SOCAR Türkiye Özel Endüstri Bölgesi'nde iç pazarın talebini karşılayan 60'a yakın petrokimya ürünü üretiyor. Türkiye'nin tek entegre petrokimya ürünleri üreticisi olarak ihtiyacın yüzde 20'sini karşılayan Petkim, 2500 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.