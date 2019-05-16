İngiltere ile Türkiye arasında Brexit sonrası Serbest Ticaret Anlaşması gündemde

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB)'nde ayrılma süreci Brexit sonrası, Türkiye-İngiltere dış ticaretinin zarar görmeden devam etmesi için Türk ve İngiliz tarafları formül arıyor. İki ülke arasındaki ticaretin sürdürülebilirliği için Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması öne çıkan formül olarak masanın üzerinde duruyor.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin ve konunun uzmanlarından oluşan bir heyet Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret ederek Brexit süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz'ün moderatörlüğünde, Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin yönetim kurulu başkanı ve yetkilileri ile görüşen İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Türkiye'nin İngiltere'nin önemli ticari partneri olduğunu, yıllık 18.5 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacminin Brexit'in gerçekleşmesi durumunda da artarak devam etmesini istediklerini dile getirdi.

İngiltere-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması yapabilir

Ege Bölgesi'nin kuru meyveler, zeytinyağı, balık, hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri açısından potansiyeli olan bir bölge olduğuna dikkati çeken Creary, “Ege Bölgesi tekstil ürünleri açısından da fırsatlar sunuyor. Brexit'in onaylanması halinde sürece bağlı olarak Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması olasılığı var. Şimdiye kadar Türkiye ile Gümrük Birliği sayesinde güzel işbirlikleri oldu. Bunun devamı yönünde adımlar atılmalı” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden biri olan İngiltere'nin 2016 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığını ve bunun 31 Ekim 2019 tarihine kadar ertelendiğine dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de, Türk ihracatçılarının İngiltere'ye gümrük vergisi ödemeden ihracat yapmaya devam etmek istediğini bu konuda üretilecek formülleri desteklediklerini kaydetti.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye lehine devam eden Türkiye-İngiltere arasındaki dış ticaretin sorunsuz devamı için formüller üretilmesini beklediklerini, bu formüller üretilirken Avrupa Birliği'nin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ise yaptığı sunumda, Türkiye'nin 2018 yılında İngiltere'ye 11 milyar 110 milyon dolarlık ihracat yaptığını, buna karşılık 7 milyar 450 milyon dolar ithalat yaptığını, iki ülke arasında dış ticaret dengesinin Türkiye lehine 3,66 milyar dolar fazla verdiğini, Türkiye ile İngiltere arasındaki dış ticaret trafiğine zarar vermeyecek bir formül bulunması beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.

Brexit toplantısına yoğun katılım oldu

Ege İhracatçı Birlikleri'ndeki toplantıya İngiltere tarafından İngiltere Ankara Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ataşesi David Machin, Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox, Brexit Politika ve Program Yetkilisi Seyfi Özmay ve İngiltere'nin İzmir Konsolosluğu Ticaret Müdürü Güliz Kıymaz katılırken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Erkan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Güven, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Nuri Uz, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Murat Ödül, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Bilginoğulları ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz katıldı.