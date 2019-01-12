İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de bir köpek sel sularından kurtarıldı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, sel sularında mahsur kalan bir köpek kepçe üzerindeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sel sularında mahsur kalan bir köpek kepçe üzerindeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.


İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle Çarıklı Çayı taştı. Sel nedeniyle bir köpek suların ortasında mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşlar, hemen bölgedeki bir iş makinesini bölgeye getirdi. Duyarlı vatandaşlardan biri, iş makinesinin kepçesi yardımıyla mahsur kalan köpeği sel sularının arasından kurtardı. O anlarda bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların bu duyarlı davranışı, herkesin takdirini kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.