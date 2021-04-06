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Süper Lig: Göztepe: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Dario Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yassine Meriah'ın şutu az farkla auta gitti.


36. dakikada Doğan Erdoğan rakipten kaptığı topla ceza yayına kadar sokuldu. Doğan Erdoğan'ın pasında topla buluşan Braian Samudio, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.


41. dakikada Peter Zulj'un ceza yayı üzerinden yaptığı ortada topa gelişine vuran Soner Aydoğdu'nun şutu üstten auta gitti.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Bilal Gölen


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Peter Zulj, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Zlatko Tripic


Yedekler: Arda Özçimen, Alpaslan Öztürk, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Kubilay Sönmez, Fousseni Diabate, Anderson Esiti, Adis Jahovic, Brown Ideye, Stefano Napoleoni


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Dario Melnjak, Yassine Meriah, Fabricio Baiano, Tunay Torun, Erik Sabo, Doğan Erdoğan, Damjan Djokovic, Braian Samudio, Fernando


Yedekler: Tarık Çetin, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Emir Dilaver, Mykola Moroziuk, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan, Fernando Boldrin, Onur Bulut, Loic Remy


Teknik Direktör: Bülent Uygun

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