İl Başkanı Altınöz'den Kurban Bayramı mesajı

Altınöz, mesajında, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların bir gönül kazanma seferberliği olduğunu vurgulayan Altınöz, şunları kaydetti:

"Mübarek Kurban Bayramınızı, en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın, ülkemizle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Bu bayramda, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Korona virüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, devletimiz, hükümetimiz ve milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise, her zaman coşkuyla kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır. Bu duygular içinde tüm İslam aleminin ve Karabüklü hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesi hem milletimiz hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."