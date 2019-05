Karabük'te ‘Gençlik Haftası' dolayısı ile tören düzenlendi

Karabük'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-19 Mayıs ‘Gençlik Haftası' dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Yenişehir Mahallesinden Kent Meydanına kadar gerçekleşen Gençlik Yürüyüşü ile başlayan program Kent Meydanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ‘Gençlik Haftası' hakkında Gençlik adına konuşma yapan Karabük Gençlik Merkezi Gönüllü Genci Furkan Özdemir, “Milletimizin bağımsızlık mücadelesine başladığı günlerin bizlere armağan edilmesi biz gençler için büyük bir şereftir. 15 - 19 Mayıs tarihleri arasının gençlik haftası olarak ve 19 Mayıs'ın Gençlik Bayramı olarak kutlanması medeniyet yolundaki yürüyüşümüzde bizi daha çok cesaretlendirmektedir. Biliyoruz ki, attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda bütün Türk milleti bizimle olacaktır. Bizler Türk gençleri olarak, Atatürk'ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün gereği olarak, tüm insanlığa sevgiyle bakmaktayız ve bu böyle devam edecektir. Savaşların ve nefretlerin olmadığı bir dünya istiyoruz. Çünkü bizler, Mevlana'yı da, Yunus Emre'yi de, Hacı Bektaşî Veli'yi de iyi biliyoruz; onların içlerindeki insan sevgisini de biliyoruz ve onlar gibi, insanları çok seviyoruz. Bizler, her dönemde Ulu Önder Atatürk'ün fikirlerini takip edeceğiz ve onun belirlediği hedeflere ulaşmak için hiç durmadan çalışacağız. Zor kazanılmış bir ülkede yaşadığımızı biliyoruz. Bu ülke bizim ve bize emanet, her şartta emanetin bekçileriyiz. Sevgili Atam, bize emanet ettiğin bu güzel vatanın insanları adına sana sesleniyorum. Bu sesleniş genç Mustafa Kemallerden bir sesleniş, görevlerimizin bilincindeyiz, geleceğin teminatı ve mimarı olacağımızı biliyoruz. Sana ve yurdumuza layık biri olarak yetişeceğimize söz veriyoruz. Sen bizlere kılavuzluk etmeyi sürdüreceksin, senin rehberliğinde çağdaşlığa, uygarlığa, bize gösterdiğin hedeflere, aklın ve bilimin ışığına kavuşacağız” diye konuştu.

Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.