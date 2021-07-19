Rektör Prof. Dr. Polat'tan Kurban Bayramı mesajı

Dr. Refik Polat Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

Millet olarak, birlik ve beraberlik duygusunun pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın kavramlarının güçlendiği, dargınlıkların unutularak sevgi ve saygının hâkim olduğu Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu önemli günlerde yaptığımız ibadetler ve kestiğimiz kurbanlarla manevi havayı kuvvetlendirmeli, değerlerimizi en güzel bir biçimde yaşatarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının başta aziz milletimiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle bayramınızı tebrik ediyorum.”