Cide Ziraat Odasında Başkan Batur güven tazeledi

Cide İlçe Ziraat Odasında başkanlık seçimi Tuğtepesi Memduh İmer Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Seçime tek aday ve listeyle giren Muhittin Batur 83 delegenin 72 oyunu alarak başkan seçildi. Seçimde katılımcılara seslenen Batur, “Ben ve yönetimim, bayrağı devraldığımız önceki yönetimimdeki arkadaşlarımıza şimdiye kadarki hizmetleri için şükranlarımı sunuyoruz. Onlardan devraldığımız bu bayrağı daha iyi bir noktaya taşımak için gereken ne varsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ziraat odamız çiftçilerimizin anayasal meslek kuruluşu olduğundan üyelerimizle sürekli istişare, fikir alışverişinde bulunmak, bölge tarımını elimizden geldiğince kalkındırmak, Tarım Müdürlüğümüzce beraber çiftçi eğitim programları düzenlemek, seracılığı canlandırmak, el emeği göz nuru olan fındığı hak ettiği yere gelmesi adına, gerekli mücadeleyi vermek için bu makama aday oldum. Tarımla ve hayvancılıkla olan sorun ve sıkıntıları birebir bilen biri olarak gereken tüm çalışmaları ekibimle birlikte yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Taşköprü, Devrekani, Seydiler ve Ağlı İlçe Tarım Odası Başkanlarının da katıldığı Cide Ziraat Odası seçimlerine ayrıca, Cide Tarım ve Orman Müdürü Onur Saygın, Cide Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Orhan Ege, Cide Köy ve mahalle muhtarları ile delegeler katıldı.