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Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlarına yönelik daveti üzerine Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda yerel yönetimlerin çalışmaları ele alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Büyükşehir Belediye Başkanına yönelik davetine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda büyükşehirlerin sorunları ve yerel yönetimlerin çalışmaları ele alındı. Toplantıya Bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeleri de katıldı.


Toplantı öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik beraberliğin önemini vurgulayarak, “Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz; ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Türkiye'ye karşı eleştirilere verilecek en büyük cevabımız bu özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, sandıktan çıkan iradeye herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır” dedi.

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