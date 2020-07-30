Başkan Büyükkılıç, Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuştu

Memduh Büyükkılıç, Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma programında, Kayserispor'un yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmasına değinerek, “İki sevinci bir arada yaşıyoruz” dedi.

Memduh Büyükkılıç, Valilik tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halk ve şehir protokolü ile bayramlaştı. Covid-19 tedbir ve önlemlerinin alındığı bayramlaşmaya Vali Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Bakanlarımızdan Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Vekili ve 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, ilçe belediye başkanları, mülki ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükkılıç, bayramlaşmada, tüm İslam Âleminin ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Hem bayram sevincini yaşadıklarını hem de Kayserisporun Süper Lig'de kalmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Bu arada iki sevinci beraber yaşıyoruz dersek yanlış olmaz. Her şeyden önce bu vesileyle Kayserisporumuzu Süper Lig'de kalması doğrultusunda irade gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Gençlik Spor Bakanımıza, federasyonumuzun kıymetli başkanına ve yönetimine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Elbette Kayserimiz her şeyin en güzeline layık. Bundan sonraki süreçte inşallah daha dikkatli, daha temkinli olarak gayret göstereceğiz.”

Kurban Bayramı'nı Kayserililerin huzurlu bir şekilde geçirmeleri için birçok önlem aldıkları kaydeden Büyükkılıç, “Pandemi döneminde dikkat etmemiz, konuları göz ardı etmemiz gerekir. İnşallah daha dikkatli davranırsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Temizlik, Maske, Mesafe üçlemini hatırlatırsak bu süreci daha kısa sürede bitirebiliriz. Yeniden Tüm Kayserili hemşehrilerimiz başta olmak üzere İslam Alemi'nin Bayramını tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara dua ile temenni de bulunuyorum” diye konuştu.

Programda konuşma yapan Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bahsettiği şekilde çıkan kararla Kayserisporun Kayseri'nin değeri olarak hak ettiği tarzda Süper Ligde olması gerektiği için alınan bir karar var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, değerli bakanımıza, futbol federasyonumuza, kulüpler birliğine, emeği geçen bu konuda çaba gösteren Berna Hanımın ekibine teşekkür ediyoruz. Kayseri aynı şekilde büyün mücadelesiyle beraber bu safta yerine alacaktır” dedi.

Programda konuşan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.