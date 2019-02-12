Başkan Palancıoğlu'ndan Baldöktülü öğrencilere öğütler

Mustafa Palancıoğlu, Baldöktü Anadolu Lisesinde düzenlenen kariyer günleri kapsamında öğrencilere altın öğütlerde bulundu.

Konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Palancıoğlu, öğrencilere zamanın çok çabuk geçtiğini hatırlatarak, “Bir bakmışsınız 20, 30, 40 yıl geçivermiş. Eğer iyi bir mücadele vermişseniz, belli noktalara gelebildiyseniz o artık keyif haline dönüşebiliyor. Her zaman dua ediyorum. Rabbim sizlere hayırlı yazgılar yazsın, başarılar, muvaffakiyetler versin. Sağlık ve huzur içinde güzel konumlara gelin. Çünkü sizlerin iyi konumlara gelmesi öncelikle aileniz, daha sonra da toplum için çok önemli bir değer olacaktır. Türkiye'nin zaten tutunacak tek dalı sizsiniz. Kendini iyi yetiştirebilirseniz o zaman ülkemizin önü açılır. Ama tam tersi olursa o zaman ülkemizi kötü zaman dilimi bekler.” dedi.

Palancıoğlu gençlere mutlu olacaklarına inandıkları alanları tavsiye ederek şöyle konuştu: “Anneler babalar ‘aman biz ömür boyu sıkıntı çektik sen mutlaka iyi bir bölüm oku para kazan' diye sizi yönlendiriyor. Hep böyle para kazandırılacak, hayatınızı garantiye alacaklarını düşündükleri alanlara yönlendiriliyorsunuz. Ondan sonra sizler mutlu olabiliyor musunuz? İşte mutluluk konusuna gelince ‘sen de mutlu olma, önemli değil. Yeter ki para kazan, para kazanamazsan daha mutsuz olursun' deniliyor.”

Kendi hayatından kesitler de anlatan Palancıoğlu, “Eğer benim gibi bir bakkal çocuğu belediye başkanı olabiliyorsa, yurtdışında doktora yapabiliyorsa -ki eskiden Kayseri'den yurtdışına doktora giden sayısı çok azdı- şimdi imkânlar gelişti, sizler de olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, günümüz imkânlarının geliştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Belediye başkanı, milletvekili, profesör çıkacaksa zannediyorum bu sıralardan çıkacak. O yüzden sizlerin başarısı son derece önemli. İmkânlarınız çok fazla, lütfen bunun kıymetini iyi bilin. İnşallah sizleri iyi yerlerde görmek istiyoruz. Her zaman bir ağabeyiniz olarak sizlere rehberlik etmeye hazırız. İnşallah Melikgazi Belediye Başkanı olduğumda eğitimle ilgili çok farklı projelerimiz var. Gençlerin özellikle spor, müzik, teknolojiyle ilgili olacak. Herhalde ilk teknoloji takımı kurulan belediye olacağız.”

Konuşmasının ardından Başkan Palancıoğlu öğrencilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra öğrenciler, Başkan Palancıoğlu'na çiçek takdim etti. Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.