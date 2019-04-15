Çocuklar Anneleri İle Spor Yapıyor

'Koşabiliyorken koş' projesi çerçevesinde çocuklar anneleri ile birlikte spor yapmanın keyfini çıkarıyor.

7'den 70'e her yaştan vatandaşı spora yönlendirerek sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Koşabiliyorken Koş Projesi vatandaşları spor yapmaya davet ediyor.

Danışmentgazi Sosyal Tesislerinde Badminton Kursuna katılan gençler Koşabiliyorken Koş dedi ve annelerini sahaya çağırarak beraber spor yaptılar.