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Cumhuriyet Halk Partisi'nden İmamoğlu'na Destek Sürüyor

23 Haziran’da tekrarlanacak seçim için CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan bağış kampanyası için bugün, CHP Talas İlçe Başkanlığı üyeleri il başkanı Ümit Özer ile birlikte bağışta bulundular.

23 Haziran'da tekrarlanacak seçim için CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan bağış kampanyası için bugün, CHP Talas İlçe Başkanlığı üyeleri il başkanı Ümit Özer ile birlikte bağışta bulundular.


16 ilçede kampanyaya destek başlattıklarını ve bağış yapmaya devam edeceklerini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Bildiğiniz gibi, YSK'nın aldığı karar hem akla hem de hukuka aykırı bir karardır. 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, halkımız ve vatandaşlarımızın yoğun isteği üzerine, Türkiye çapında böyle bir kampanya başlatıldı. Biz de destek vermek için, 16 ilçemizde başlattık Kayseri olarak. Bugün de Talas'tayız ve daha sonra tüm üyelerimizle tekrar bağış yapacağız” dedi.

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