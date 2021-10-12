Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak'ta DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Terör Örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 kişiye operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İkamet yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.