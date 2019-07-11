Kayseri'de Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yol aşırı yağıştan kapandı

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yollar kapanırken, kent merkezinde de bir ağaç araçların üzerine devrildi.

Akşam saatlerinde Yahyalı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Aladağlar Milli Parkı Kapuzbaşı Şelaleleri yolu ulaşıma kapandı. Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde de toz fırtınası etkili oldu. Fırtınada görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ise şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Mustafa Şimşek Caddesi'nde bir ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, belediye ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.