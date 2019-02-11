Macar Büyükelçi'de Palancıoğlu'na veda

Türkiye'deki görev süresi dolan Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Palancıoğlu, kendisini ‘değerli arkadaşım, dostum' diye tanımlayarak, “Gabor Bey, ülkesine dönerken yeni görevlerinde ve hayatında başarılar diliyorum. Uzun süredir Türk-Macar ilişkilerini geliştirmek üzere katkıları oldu. Özellikle Macaristan'ın Miskolc şehrinin Kayseri ile kardeş şehir olmasını sağladı ve orada yatırımların hayata geçmesine katkı sundu. Kendisi şuana kadar gördüğüm en aktif büyükelçilerden birisi. Kendisini seviyoruz. Uzun süredir tanışıyoruz. Bu ilişkilerin gelişmesinde Macaristan'ın Türkiye Fahri Konsolosu Osman Şahbaz kardeşimizin de katkıları var. Kendisi iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol aldı. Her ikisine de teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da iki ülke ilişkileri artarak devam edecek. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ise, bundan sonra Kayseri ve Kayserilerle daha güçlü ilişkisinin olacağını belirterek, “Türkiye'ye ve Kayseri'ye bundan sonra çok kez geleceğim. Çünkü çok değerli dostlarım var.” diye konuştu.

“Kayseri benim gözümde ve kalbimde çok farklı bir yerde” diyen Büyükelçi Kiss, şunları söyledi: “Kayseri ile ilişkilerimiz gayet güçlü. İlk defa 2012 yılında şehre gelmiştim. Kayseri-Macar kültür günlerini düzenlemiştik. O yıldan bugüne kadar her yıl birkaç ortak program düzenledik. Kayseri halkı ile Macar halkı birbirlerine hem güveniyorlar, hem de farklı farklı programlar yapıyorlar. Bundan sonra da bu ilişkilerin devam edeceğine inanıyorum. Macaristan'daki üst düzey ilişkide bulunduğum insanlara şunu söylüyorum: Kayseri'nin halkı, yöneticileri, Macaristan'daki bütün insanları yüreklerine basmaya hazırlar. Mustafa Beye dostluğuna, desteğine teşekkür ediyorum. Resmi görevlerimiz değişebilir ama şahsi dostluğumuz uzun soluklu devam edecektir.”

Konuşmaların ardından Büyükelçi Gabor Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ülkesini anlatan plaket takdim etti. Başkan Palancıoğlu da kendisine Türk bayrağı tablosu hediye etti.