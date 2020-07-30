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Vali Günaydın'dan Kayserispor yorumu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, TFF tarafından alınan kararla ligden düşmenin kaldırılmasının ardından önümüzdeki yıl Süper Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor için tedbirlerin baştan alınması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, TFF tarafından alınan kararla ligden düşmenin kaldırılmasının ardından önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor için tedbirlerin baştan alınması gerektiğini vurguladı.


Düzenlenen bayramlaşma programında Kayserispor'un Süper Lig'de mücadele edecek olmasını değerlendiren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kayserisporumuz ligde kaldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayserispor bizim markamız, bizim değerimiz. Şehrin bütününün Kayserispor'u sahiplenmesi lazım. İnşallah ileriki sezon ve sezonlarda bir daha bu durumla karşılaşmamak adına tedbirleri şimdiden alalım, altyapımıza önem verelim. Tedbirleri baştan alalım, sıkıntılı günler yaşamayalım" dedi.

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