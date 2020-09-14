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(TEKRAR) Kırklareli'de kuru fasulye hasadı

Kırklareli’de kuru fasulye hasadı başladı.

Kırklareli'de kuru fasulye hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, 2020 yılı kuru fasulye hasadı etkinliğine katılarak, üreticilerden bilgi aldı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, merkeze bağlı Armağan Köyü muhtarı Recep Dal ve üretici Bülent Özkaya'nın tarlasına giderek, 2020 yılı kuru fasulye hasadını yakından izledi. Özel, üreticilerle üretim sezonu değerlendirerek bilgi alış verişinde bulundu.


Muhtar Recep Dal, Armağan köyünün çilek üretimi ile eko turizme önemli katkı sağladığını, bunun yanında kuru fasulye ve yerli tohumdan yetiştirdikleri sebzelerin de önemli yeri olduğunu dile getirdi. İl Müdürü Özel ise doğru kararlar ile neler yapılabileceğine örnek olan bu gibi köylerde, üreticilere her türlü desteğin verileceğini dile getirerek bol ve bereketli üretim sezonu diledi.


İl Müdürü Funda Eylem Özel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, kadın çiftçiler tarımsal yayım çalışmaları görevli personeli ile Armağan köyünde üretim yapan kadın çiftçi Nevriye Ayaz'ı üretim alanında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

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