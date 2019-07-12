AFAD, Kırşehir'de deprem ve ikincil saha tatbikatı yaptı

AFAD, Kırşehir'de olası deprem ve ikincil saha tatbikatı yaptı.

Senaryo gereği merkez üssü Kervansaray Mahallesi mevkinde büyüklüğü 5.7 şiddetinde meydana geldiği düşünülen deprem tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, tüm hizmet gruplarını müdahale için senaryo gereği deprem bölgesine sevk edildi. Deprem sonrasında enkazdan kurtulan vatandaşların, kendi çabaları ve imkanları doğrultusunda araştırma yaparak ulaştıkları yakınlarını yıkıntılar içerisinden kurtarmaya çalıştı.

Altyapı hizmet grubu da enkaz bölgesinde meydana gelen su patlamalarını ve altyapı hasarlarını onarmak üzere deprem bölgesine gelerek güvenlik tedbirleri ile birlikte çalışmalarına başladığı tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin ve diğer hizmet gruplarının enerji ihtiyacını karşıladı.

Kervansaray Mahallesi mevkinde düzenlenen tatbikata Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, ilgili kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alpaslan'ın tatbikatla ilgili yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından tatbikat yapıldı. Tatbikattan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatın gerçeği aratmadığını söyledi.

Saha tatbikatı ile kurumların depremlere ne kadar hazırlıklı olduklarını ve eksikliklerimizin neler olduğunu gördüğümüzü belirten Vali İbrahim Akın, “Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda hazırlanan Kırşehir TAMP 2016 yılında Valiliğimizin onayı ile yürürlüğe girdi. Bu planlarda olası bir afet karşısında ne yapılması gerektiği, hangi kamu kurum ve kuruluşlarının ne tür görevler üstleneceği belirtiliyor."dedi.

Farklı hizmet gruplarının katılımı ile hazırlanan saha tatbikatı, Vali Akın'ın bölgede kurulan çadırlarda ve araçlarda incelemelerde bulunması ile sona erdi.