Kırşehirli genç gazeteciye, Genç-Der'de Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi

Genç-Der'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenen Ceylan, Antalya merkezli Genç-Der'in Türkiye genelinde teşkilatlanmasını yaptığını söyledi. Genç-Der Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güzel, yapılan görevlendirmelerle ilgili yaptığı açıklamada; "Yönetim Kurulu Toplantımızda; Kurul Başkanlarımızı ve Kurul Üyelerimizi oy birliğiyle seçtik. Oluşturulan 10 kurul ve alt ekipleriyle genç bir kadro ile yola çıktık. Büyük bir aile olarak Türkiye genelinde çalışma yürütecek arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.

Gönüllülük esası ile çalışma yürütecek Genç-Der, önceliğini ise gençlerin örgütlenmesi ve hayallerinin hayata geçmesi olarak belirliyor.