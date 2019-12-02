Kırşehirli STK'lardan Ahilik deklarasyonu

30 Kasım tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi” ardından Kırşehir'de yer alan sivil toplum kuruluşları ortak deklarasyon açıkladı.

Esnaf Odalarında bir araya gelen TSO, Ziraat Odası ve esnaf odaları yöneticileri adına konuşan birlik başkanı Bahamettin Öztürk, “Bizler, Ahilikle birlikte höşmeriminde tescilini aldık. Ahiliğin merkezinin de Kırşehir olduğunu herkesin kabul etmesi gerekir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanının “Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi” konuşmasında talihsiz bir açıklamada bulunduğunu belirten birlik başkanı Öztürk, “Nasıl Türkiye'nin başkenti Ankaray'sa Ahiliğin merkezi de Kırşehir'dir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ahilik Yürütme Kurulunun 2008 yılında aldığı kararda da açıkça, Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğu söyleniyor. Devlet erkanından Ahiliğin alınması gibi hiçbir açıklamada gelmemiştir” diye konuştu.

Delinin birinin kuyuya bir taş atması sonucu halkta Ahiliğin elden gittiği gibi söylentiler oluştuğunu belirten Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ahilik hiçbir yere gitmiyor. Siz, Ahiliğe sahip çıkın. Ahiliğin merkezi Kırşehir, bunu Cumhurbaşkanımız dahil herkes söylüyor. Bizim amacımız Ahiliği daha iyi yerlere taşımak. Bu şekilde gündem olması bizi üzdü. Ahilik bizim yumuşak karnımız. Ahilik üzerinden hiç kimse siyaset yapmasın yapanlar da Ahiliğin altında kalır. Geldiğimiz günden itibaren Ahiliğin marka tescili Kırşehirde'dir.”

Kırşehir CHP Milletvekili Metin İlhan'ın “Kırşehir CHP'ye Ahilik Konya'ya Verildi” başlıklı sosyal medya paylaşımı sonrası tartışmalar başlamış Kırşehir kamuoyunda da Ahiliğin verildiği yönünde söylemler artmıştı.