Başkan Söğüt'ten ‘korona virüs' mesaisi

Körfez Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde ana cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayan ekipler Güney, Kuzey, Fatih, Mimar Sinan ve Atalar Mahallesi'nin ardından Çamlıtepe Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekipler Yunus Emre Caddesi'ni başından sonuna kadar dezenfekte ederken, mahalle içerisinde bulunan Körfez Devlet Hastanesi'nin bahçe ve otoparkında da yıkama işlemleri gerçekleştirildi. Sabunlu suyla yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Şener Söğüt, “Kamu alanları, cadde ve sokaklarımızın dezenfekte ve yıkama işlemlerini hassasiyetle sürdürüyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki mücadelemiz devam ediyor. Kamu alanları, cadde ve sokaklarımızın dezenfekte ve yıkama işlemlerini hassasiyetle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız sokağa çıkmamaya özen göstermelidirler. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte sürdürürsek başarılı olabiliriz” dedi.