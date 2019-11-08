Cep duraklar, trafiği akıcı hale getirdi

Kocaeli'nin Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerine giden toplu taşıma araçlarının kullandığı ve D-100 karayoluna alternatif olan İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerine araç trafiğini daha akıcı hale getirmek için cep duraklar inşa edildi. İlki Halkevi durağına inşa edilen cep duraklardan ikincisi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Üst Geçidi'nin yanındaki durağa inşa edildi. Son olarak Turgut Özal Üst Geçit Köprüsü'nün yanına yapılan üçüncü cep durağı da halkın hizmetine açıldı. İzmit şehir merkezinde D-100 karayoluna alternatif olarak da kullanılan Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yapılan üç cep durak da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edildi. Hem toplu taşıma araçlarının rahat bir şekilde yolcu alıp indirmesini kolaylaştırmak, hem de toplu taşıma araçlarının trafik akışını bozmaması için cadde üzerinde inşa edilen bu cepler, tek şeritli ve iki akıllı durağa sahip. Gerçekleştirilen çalışma ile toplu taşıma araçları yolcu alma ve indirmeyi, trafiği aksatmadan yeni inşa edilen ceplerde yapıyor. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerine gitmek isteyen vatandaşlar, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Turgut Özal köprülerini kullanarak Salim Dervişoğlu Caddesi'ne geçiyor. Toplu taşıma araçlarının cadde üzerinde durup yolcu alıp indirmesi, trafik akışında yoğunluğa neden oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yoğunluğun azaltılması ve toplu taşıma araçlarının rahat bir şekilde yolcu alıp indirmesi için yeni cep duraklar inşa etti.