İzmit'te hukuksuzluğa geçiş yok

Encümen'de İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak ile Yapı Kontrol Müdürlüklerine ait 48 madde görüşülerek karara bağlandı. Belediye Encümeninde Kozluk Mahallesi'ndeki Heykel Taksi Durağının kira sözleşmesi feshedilerek durak ile ilgili yeni sözleşme imzalanması kararlaştırıldı. İzmit Belediye Encümeni'nde Yenimahalle'de bulunan 2 kaçak yapıya para cezası verilmesi, Bağlıca'da kaçak olarak yapılan ahır ve samanlığın yıkılması, Ambarcı'da daha önceden Sami Gündüz adlı vatandaşa verilen para cezasının imar barışı çerçevesinde iptal edilmesi, Gökçeören'de 3, Ambarcı'da da 1 metruk yapının yıkılmasına karar verildi. Kabaoğlu'nda cami lojmanı olarak kullanılan alanın yıkılmasının da kararlaştırıldığı Belediye Encümeni'nde Bekirdere Başaran Caddesi üzerindeki eski cami binasıyla Ambarcı'daki eski okul binasının yıkılmasına karar verildi.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, vatandaşlara yasalar çerçevesinde her türlü kolaylığın sağlandığını, fakat hukuksuzluğa da izin verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.