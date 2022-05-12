Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı, yerden kalkıp yoluna devam etti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın, yerden kalkıp yoluna devam etti. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 54 ZS 990 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle S.Ş. yere düştü. Olayın sıcaklığıyla herhangi bir yaralanma hissetmeyen S.Ş., düştüğü yerden kalktı. Olayı gören vatandaşlar ise S.Ş.'nin yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise aynı güzergahta bulunan bir başka araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.Ş.'nin hızla karşıya geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması yer alıyor. Aynı zamanda görüntülerde, S.Ş.'nin çarpmanın şiddetiyle yere düştüğü, daha sonra kalkıp yürümeye devam ettiği görüldü.

Olayı gören vatandaş Şaban Yıldız, "Otobüsten indik. Genç kız yolun karşısına geçmeye çalışırken bir araba çarpıp gitti. Kız hemen kalktı ama oturttuk. Sonrasında da ambulansı çağırdık, gelip aldılar" dedi.