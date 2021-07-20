İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kulu ilçesi Tuzyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan Fiat marka hafif ticari araç ile A.F.N'nin (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışma esnasında motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan E.B. (17) yere savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların burada yapılan tetkiklerinde çeşitli yerlerinde kırıkların oluştuğunun anlaşılması üzerine Konya'ya sevk edildikleri öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.