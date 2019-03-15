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Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya'da yarışacak

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) paydaşlığında 13.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecek.


NEÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek olan yarışma ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Yarışma kapsamında bölge sergisine ise birinci aşamada biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında 782 proje başvururken içlerinden 100 proje Konya Bölge Sergisine davet edildi.


TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının bölge ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirileceğini söyleyen TÜBİTAK Bölge Koordinatörü NEÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş ve Koordinatör Yardımcısı NEÜ Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hacıbeyoğlu da, yarışmaya katılacak olan öğrencilere başarılar diledi.


Bu yıl 13.'sü gerçekleştirilecek TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerinin Konya bölge sergisi 25-27 Mart 2019 tarihleri arasında NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi B Blok'ta gerçekleşecek.

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