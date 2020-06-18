Tasarladıkları maskelerle uyardılar

Konya'da bir grup ilköğretim öğrencisi, kendi tasarladıkları maskeleri takarak, hazırladıkları video ile maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Karatay Saraçoğlu TOKİ Mustafa Çetin İlkokulunda yürütülen ‘Sınıfa Sığmayan Hayaller' projesi kapsamında sosyal imkanları farklı öğrenciler, Türkiye'nin değişik bölgelerinden proje ortağı diğer okul öğrencileri ile korona virüs pandemisi nedeniyle maske ve sosyal mesafe uyarısı yapılan bir çalışma hazırladı. Öğrenciler kendi tasarladıkları maskeleri takarak, yaşam alanlarından korona virüs salgınına dikkat çekmek için video mesaj paylaştı. Ayrı mekanlarda olsalar da birliktelik mesajı veren öğrenciler, sosyal mesafeye uyularak maske takılmasını istedi.

Proje sorumlusu öğretmen İlknur Keskinkılıç, hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen maskelerin çocukların hayalleriyle süslendiğini belirterek, öğrencilere teşekkür etti.