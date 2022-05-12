İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi

Bilecik’te demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Enver Güler, Kütahya’nın Emet ilçesi Kırgıl köyünde toprağa verildi.

Bilecik'te demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Enver Güler, Kütahya'nın Emet ilçesi Kırgıl köyünde toprağa verildi.


Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde saat 01.30 sıralarında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iki çocuk babası Enver Güler'in (37) cenazesi, memleketi Kütahya'nın Emet ilçesi Kırgıl köyüne getirildi. Güler'in cenazesi babaevinde helallik alındıktan sonra ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

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