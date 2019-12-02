DPÜ Radyo Dumlupınar'ın 15. yaşı kutlandı

yaşını Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ın katıldığı törenle kutladı.

Rektörlük binasındaki Radyo Dumlupınar stüdyolarında yapılan kutlamaya Rektör Kazım Uysal'ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Ziya Beydüz katıldı.

Stüdyoda Radyo Dumlupınar Sorumlu Müdürü Mustafa Murat Aydın, Radyo Dumlupınar Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Soyer Zeyrek ve radyoda görev yapan programcılar ile öğrenciler tarafından karşılanan Rektör, kutlamanın yapılacağı canlı yayın stüdyosuna geçti.

Burada Radyo Dumlupınar'ın tanıtım filmini izleyen Rektör Uysal, "Sizleri tebrik ediyorum. Kütahya halkından da aldığım geri dönüşler, sizin iyi yolda olduğunuzu gösteriyor. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Radyo Dumlupınar'ın kazandığı ödülleri de inceleyen Uysal, daha sonra 15. yıl pastasını kesti. Uysal'ın ardından Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları ve Yusuf Ziya Beydüz de pasta kestiler.

Etkinliğin son bölümünde Rektör, Radyo Dumlupınar programcılarının konserini dinleyip şarkılara eşlik ettiler. Radyo Dumlupınar, 15. yıl etkinlikleri kapsamında çeşitli canlı yayınlar da gerçekleştirdi. Oyuncu ve radyocu Ceyhun Yılmaz, şarkıcılar Hande Ünsal, Tuğba Yurt, Ayla Çelik, Gökhan Tepe ve İrem Derici, Radyo Dumlupınar canlı yayınına bağlanarak radyonun 15. yılını kutladılar.